Juventus-Atalanta, Allegri nei guai: big ko e cambio obbligato

Juventus sotto all’intervallo contro l’Atalanta, ma il guaio per Allegri è l’uscita dal campo di uno dei suoi giocatori più importanti

Allegri perde uno dei suoi giocatori migliori e la sfida con l’Atalanta – per una Juve già in grosse difficoltà oltre che in svantaggio – si fa davvero in salita.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Indagine per falso in bilancio: ecco cosa rischia la Juve

Il tecnico bianconero è stato costretto a cambiare all’intervallo Federico Chiesa, alle prese con un problema muscolare. Al suo posto Bernardeschi.

A inizio ripresa fuori per infortunio pure McKennie, rimpiazzato da Kean.