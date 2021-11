Tante tematiche di calciomercato legate alla sfida Juventus-Atalanta, con diversi osservatori presenti sugli spalti

Nuovo blitz all’Allianz Stadium delle big inglesi. Diversi scout dalla Premier League sono presenti infatti a Torino per il match odierno del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta.

Ad assistere al match, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ci sono infatti gli osservatori di Manchester United e Tottenham, che da tempo seguono i gioielli della squadra di Allegri. I ‘Red Devils’ hanno messo nel mirino de Ligt e Chiesa nel caso in cui la Juve decidesse di metterli sul mercato per fare cassa, mentre gli ‘Spurs’ degli ex Conte e Paratici non perdono di vista McKennie. Inoltre, il tecnico leccese è un estimatore di vecchia data di Zapata e avrebbe voluto portare il colombiano all’Inter ai tempi dell’esperienza sulla panchina nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Indagine per falso in bilancio: ecco cosa rischia la Juve

Calciomercato Juventus, anche scout dell’Aston Villa allo Stadium: nel mirino può esserci Rabiot

Insieme a United e Tottenham c’è pure una delegazione dell’Aston Villa allo Stadium. Rabiot, oltre al Newcastle, è stato accostato a diverse compagini inglesi negli ultimi tempi e non sarebbe da scartare un possibile interessamento anche del club di Birmingham per il nazionale francese, elemento sacrificabile anche a gennaio per la dirigenza della Juventus.