Dal fondo PIF a Zhang: novità dalla Cina per l’Inter

Novità interessanti per ciò che concerne il futuro della proprietà dell’Inter potrebbero arrivare dalla Cina. La situazione di Suning e PIF

Mentre l’Inter di Simone Inzaghi in campo sta ottenendo ottimi risultati, al di fuori del terreno di gioco proseguono le voci sul futuro della proprietà del club. A tal proposito, a sviscerare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Marco Barzaghi in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, a partire dal Fondo PIF: “Si è manifestato un interesse da parte di PIF, per le difficoltà che il fondo Saudita ha riscontrato al Newcastle, che corre il rischio di retrocessione. Con l’impossibilità di convincere top allenatori e top players di scegliere la squadra che sta andando a fondo. Conte ha preso un’altra decisione. Adesso bisogna capire cosa può succedere in Cina. Dove continuano a circolare fake news vergognose”.

Il giornalista sottolinea come se Suning non avrà la forza di sostenere il progetto faranno le loro valutazioni, con la famiglia Zhang in testa.

Inter, novità dalla Cina per il futuro di Suning

Proprio nel caso di Suning, Barzaghi ha affermato: “Potrebbero esserci novità importanti dalla Cina dove si dice che Zhang Jindong sia in corsa per il ministro dell’economia. E questo potrebbe cambiare tutto perché darebbe più potere e più forza alla famiglia Zhang, sicuramente in Cina”.

Da quel punto andranno capite le intenzioni di Xi Jiping, se potrà allentare la sua stretta agli investimenti all’estero. Barzaghi aggiunge: “Potrebbe dare più forza a Suning. Tutto da vedere nei prossimi mesi. Non c’è nulla di definitivo”.