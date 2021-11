Calciomercato Juventus, ‘allarme’ Chiesa | Notizia esplosiva dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Federico Chiesa, anche lui finito nel mirino della critica dopo la disfatta col Chelsea

Non solo Allegri, nel mirino della critica dopo la disfatta col Chelsea ci sono anche i calciatori. Persino Federico Chiesa, che a inizio stagione – dopo un ottimo Europeo – è sembrato sul punto di esplodere definitivamente.

“Ha già 24 anni, non può essere considerato un giovane, è stato pagato 60 milioni di euro ma a livello internazionale non ha fatto ciò che altri giocatori della stessa età hanno fatto. Ci si aspetta sempre che faccia qualcosa in più: in questo anno e mezzo è emerso per mancanza di qualità intorno a lui. Il suo modo di giocare è molto individualista, poco collettivo. E’ una delusione in rapporto all’investimento pesante fatto“, l’analisi feroce di Emanuele Gamba, collega di ‘La Repubblica’, nella diretta di oggi di CMIT TV.

Nonostante il calo di rendimento, Chiesa resta molto apprezzato in Europa. Proprio il Chelsea, stando a ‘fichajes.net’, è il club pronto a muoversi in manieta concreta per il classe ’97.

LEGGI ANCHE >>> ‘All or Nothing’, Pirlo contro Conte: retroscena shock durante Inter-Juve

Calciomercato Juventus, offerta ‘mostruosa’ per Chiesa

Per il portale spagnolo i ‘Blues’ di Roman Abramovich stanno preparando una proposta “mostruosa’ per Federico Chiesa. Una proposta da ben 84 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. Il figlio d’arte è pressoché intoccabile, anche se nel calciomercato non si può escludere davvero nulla…