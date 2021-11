Hanno scelto lui: sempre più conferme per la Juventus

La Juventus prepara le manovre per la sessione invernale: ecco la scelta di Allegri segnalata alla dirigenza

Le difficoltà della Juventus sono apparse in maniera piuttosto evidente nella sconfitta per 4-0 contro il Chelsea, ma non c’è tempo per rimuginare. I bianconeri devono fare il possibile, in campionato, per risalire la china nelle prossime giornate.

Arrivare alla pausa natalizia in buone condizioni di classifica sarebbe fondamentale per poter programmare con maggiore serenità la seconda parte di stagione. In ogni caso, la dirigenza bianconera è intenzionata a intervenire sul mercato. Soprattutto a centrocampo, il reparto palesemente più in difficoltà. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interessamento della Juventus per Zakaria, su cui ci sono anche la Roma e club inglesi. Ma non è quello il nome che attirerebbe maggiormente Allegri.

Calciomercato Juventus, tanti nomi ma Allegri ha una scelta precisa

Il tecnico livornese infatti preferirebbe puntare su Axel Witsel. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, potrebbe lasciare la Germania a gennaio a costi contenuti. E avrebbe un profilo gradito già da tempo.

Si ricorderà che è stato vicinissimo alla Juventus qualche estate fa, prima di firmare con lo Zenit. Allegri lo ha sempre stimato e ritiene che abbia la fisicità e l’esperienza giuste per far salire di livello la mediana della sua squadra.