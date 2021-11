Panchina Manchester United, tutti i possibili traghettatori

Il Manchester United è alla ricerca del nuovo tecnico dopo l’esonero di Solskjaer: tutti i possibili traghettatori

L’esonero di Ole Gunnar Solskjaer ha aperto ufficialmente la corsa alla panchina dei ‘Red Devils’, una delle più prestigiose del mondo.

Come raccontato su Calciomercato.it, il preferito della dirigenza inglese è Mauricio Pochettino, ma arrivare all’argentino a stagione in corso potrebbe risultare difficile: così come arrivare a Luis Enrique. Ecco perché il Manchester United sta valutando l’ipotesi di affidare la panchina ad un tecnico ad interim, per poi andare sul proprio obiettivo in estate. Tra i profili esaminati dai ‘Red Devils’ per il compito di traghettatore ci sono anche quelli di Ernesto Valverde e Rudi Garcia, oltre ovviamente a Michael Carrick. Il vice di Solskjaer, ieri sera, ha ottenuto un’importante vittoria in Champions League contro il Villarreal e potrebbe rappresentare una soluzione low-cost per arrivare a fine stagione.