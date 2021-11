Avventura al Bayern al capolinea, la Juventus ci prova: fissato il prezzo

La Juventus guarda al mercato per ritornare ad essere ai vertici del calcio europeo: la grande occasione può arrivare dal Bayern

La trasferta di ‘Stamford Bridge’ è stata disastrosa per i bianconeri, che sono stati travolti dal Chelsea campione d’Europa: un quattro a zero che potrebbe lasciare degli strascichi.

La Juventus è già qualificata agli ottavi di Champions League e la sconfitta non inficia il prosieguo nella competizione, ma il primo posto del girone ora è una chimera. Molti dei giocatori in campo hanno mostrato dei limiti ed i dubbi sulle loro capacità di incidere quando si alza il livello sono parecchi. Sotto accusa anche Massimiliano Allegri, colpevole di aver schierato una squadra troppo passiva e di puntare su un gioco estremamente speculativo. La dirigenza piemontese è chiamata ad alzare il livello nelle prossime sessioni di mercato e una delle grandi occasioni potrebbe arrivare dalla Baviera.

Calciomercato Juventus, Gnabry vuole una nuova esperienza | Servono 60 milioni

L’addio di Cristiano Ronaldo ha messo in evidenza i limiti offensivi e realizzativi della ‘Vecchia Signora’, ora il re è nudo e la dirigenza è chiamata ad intervenire in maniera tempestiva sul mercato. I fondi a disposizione dei bianconeri, però, sono esigui e per rinforzare la squadra bisognerà cogliere delle occasioni. Una di queste potrebbe arrivare dalla Baviera: secondo quanto riportato da ‘Sport.de’, Serge Gnabry non sarebbe felice della decisione del Bayern Monaco di decurtargli lo stipendio perché non vaccinato e vorrebbe intraprendere una nuova avventura.

L’esterno offensivo tedesco ha dimostrato di essere un top player, capace di incidere in match importanti e sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa. A soli 26 anni, poi, arrivare a Gnabry rappresenterebbe un grande colpo di mercato. I bavaresi hanno fissato il prezzo a 60 milioni di euro: tanti, ma non troppi considerando la levatura del giocatore. A monitorare la situazione ci sono grandi club come Real Madrid e Liverpool, ma ci sarebbe anche la Juventus. Dopo Douglas Costa e Coman, l’asse con il Bayern potrebbe produrre una nuova operazione di mercato.