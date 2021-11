Calciomercato, addio Inter: raggiunge Lukaku | Ha già detto sì

Marotta scruta il calciomercato a caccia di un’occasione e anche in difesa il nome è doppio: arriva la possibile svolta definitiva per l’Inter

La vittoria sul Napoli ha riaperto definitivamente la corsa scudetto per l’Inter, che ora è distante quattro punti da Napoli e Milan, incappate nella loro prima sconfitta stagionale. I nerazzurri possono invece prendere linfa dalla sfida di ‘San Siro’ in ottica campionato, soprattutto considerando la lunga assenza di Osimhen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Commisso torna in Italia: Milan e Juventus tremano

Sul calciomercato Marotta difficilmente farà follie o anche solo colpi ‘contenuti’. Le risorse sono molto limitate e la rosa non ha comunque mostrato grandi lacune, se non dovute alla fatiche della nazionale. Ranocchia ha dato buone risposte, ma ha ormai 33 anni e il contratto in scadenza nel 2022, per una squadra che lotta per tornare ai vertici europei e deve studiare un progetto a lungo termine, serve altro. Inoltre de Vrij e Skriniar, oltre a Bastoni, piacciono a tanti club europei e – vista l’ultima estate – non si può mai stare tranquilli.

Calciomercato Inter, Rudiger ha scelto il Real Madrid: Tuchel parla con Ginter

Per questo, oltre a un esterno, un portiere e dei potenziali puntelli low cost a centrocampo e in attacco, Marotta guarda con attenzione anche al mercato dei difensori. In particolare quello tedesco, visto che due dei centrali più interessanti per situazione contrattuale giocano con la Germania. Uno è Antonio Rudiger, l’altro Matthias Ginter. Entrambi in scadenza 2022, il primo rischia di non rinnovare col Chelsea e piace a tutte le big d’Europa, vedi Bayern Monaco. Secondo ‘Todofichajes.com’, però, l’ex Roma avrebbe scelto di giocare per il Real Madrid nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Dall’Inter alla Juve, tutte ko: Mourinho lo ‘porta’ alla Roma

E al suo posto Tuchel vorrebbe proprio Ginter, già allenato ai tempi del Dortmund. Ginter vorrebbe fare il salto di qualità, il Chelsea ovviamente lo stuzzica, lotterebbe per vincere tutto. Il centrale del Gladbach piace a tanti in Europa, dal Liverpool al Real, passando per Bayern, Tottenham e Inter. Ma secondo il portale spagnolo, Tuchel avrebbe già allacciato i contatti direttamente con il giocatore per spiegargli il progetto del Chelsea su di lui e il ruolo che avrebbe nella squadra. E Ginter avrebbe già maturato l’idea di arrivare a Londra. Per Marotta la situazione si complica.