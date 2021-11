Dall’Inter alla Juve, tutte ko: Mourinho lo ‘porta’ alla Roma

In casa Barcellona ci sono da risolvere diversi enigmi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Un big blaugrana potrebbe finire in Serie A

Il Barcellona spera di riuscire a cambiare marcia con l’arrivo in panchina di Xavi Hernandez. L’ex centrocampista catalano è chiamato a risollevare le sorti della squadra, mentre il club dal canto suo è impegnato sul fronte mercato, con le sorti di diversi calciatori ancora avvolte nel mistero. Da Coutinho a Umtiti, passando per Braithwaite e Luuk de Jong, senza dimenticare Sergi Roberto.

L’ex canterano in particolare non sembra rientrare nei piani della società e del nuovo allenatore. Il contratto di Sergi Roberto è in scadenza, e in Italia aveva attirato le mire di Milan, Juventus e Inter, e il Barça potrebbe farlo andare via, viste le alte richieste per il prolungamento.

LEGGI ANCHE >>> Inter, obiettivo chiaro in Champions: la frase di Inzaghi che carica la squadra

Calciomercato, Sergi Roberto via da Barcellona: Mourinho lo vuole alla Roma

Secondo ‘ElNacional.cat’, non è da escludere la possibilità che il polivalente centrocampista e difensore spagnolo lasci il Barcellona anche prima della prossima estate a patto che arrivi un’offerta ragionevole. In questo contesto, il portale spagnolo, colloca Josè Mourinho che vedrebbe in Sergi Roberto un giocatore ideale per i suoi schemi, in quanto ha qualità ma anche capacità di pressione e transizione.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Osimhen, il chirurgo: “Venti fratture, salta la Coppa d’Africa”

Il tecnico lusitano avrebbe richiesto uno sforzo alla Roma per ingaggiarlo in questo mercato invernale. Il Barça nel caso potrebbe accettare una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro per non perderlo a zero. Per il calciatore arrivano anche indicazioni positive dall’ex Barcellona, Pedro che è alla Lazio e vive dunque nella capitale. L’intenzione del Barça continua ad essere quella di rinnovare a Sergi Roberto, qualora il giocatore accetti di ridurre notevolmente lo stipendio. Xavi, però, non lo vede titolare nel suo team e le richieste elevate dell’entourage avrebbero addirittura rotto le trattative, anche se il club aspetterà fino alla fine.