Vigilia di Inter-Shakhtar, match che potrebbe consegnare alla squadra di Simone Inzaghi il pass per gli ottavi di finale

Tutti in campo a parte de Vrij (che all’uscita dal Suning Centre si è concesso ai tifosi per selfie e autografi) per Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar che potrebbe lanciare i nerazzurri agli ottavi di finale.

In campo anche gli ‘acciaccati’ Barella, Bastoni, Correa e Dzeko, con il bosniaco che ha svolto l’allenamento con una medicazione in testa dopo i 7 punti di sutura rimediati domenica nel match con il Napoli dopo il durissimo scontro con Ospina. L’ex Roma parte favorito su Correa per una maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez, mentre per l’utilizzo di Bastoni il tecnico piacentino aspetterà l’ultima sgambata di domattina. In preallarme c’è Dimarco se il difensore della Nazionale azzurra non dovesse essere al meglio della condizione.

Inter Shakhtar, le possibili mosse di Inzaghi. Sanchez brucia le tappe

Barella stringerà i denti e a meno di sorprese sarà regolarmente in campo dal primo minuto in mediana insieme all’insostituibile Brozovic e a Calhanoglu, davanti nel ballottaggio con Vidal. In difesa conferma per Ranocchia dopo la positiva prova contro il Napoli. Presente nel riscaldamento anche Sanchez, che poi successivamente si è spostato in un altro campo adiacente per proseguire con un seduta personalizzata tra ripetute e allunghi. L’attaccante cileno sta bruciando le tappe per il recupero dopo l’infortunio alla coscia rimediato in nazionale e rientrerà prima di de Vrij a disposizione di Inzaghi.

Ad assistere all’allenamento odierno c’era il vicepresidente Zanetti che ha salutato calorosamente la squadra. Clima disteso alla Pinetina con Inzaghi a guidare il torello, ma a predicare massima attenzione per l’impegno al cospetto della squadra di De Zerbi: “Facciamo molto bene come contro il Napoli così ci possiamo concentrare sul campionato”, la frase del mister interista per caricare il gruppo verso l’obiettivo ottavi.

La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.