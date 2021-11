Chelsea-Juventus, gol dei Blues regolare | Ecco perché

Dopo il primo gol del Chelsea nella sfida di Champions League contro la Juventus arriva il commento dell’ex arbitro Marelli

E’ regolare il primo gol del Chelsea contro la Juventus nel match odierno di Champions League. I Blues, al minuto 25 della sfida della quinta giornata del Gruppo H, sugli sviluppi di un calcio d’angolo hanno trovato il vantaggio grazie a una rete di Chalobah propiziata da un tocco di mano di Rudiger.

L’ex arbitro Luca Marelli ha subito espresso la sua opinione su Twitter: “Rete del Chelsea: vale esattamente lo stesso concetto per cui non era da calcio di rigore il tocco di mano di Danilo in Juventus-Fiorentina”. Sarebbe dunque regolare la prima rete dei Blues, che nella ripresa hanno incrementato il bottino finale.

Chelsea-Juventus, giudizio di Marelli sul gol di Chalobah

Nonostante l’episodio abbia creato dibattito sui social, nonostante arbitro e assistenti al Var abbiano atteso alcuni minuti per valutare bene la situazione, il gol di Chalobah è stato considerato regolare. I bianconeri, dal canto loro, hanno ampiamente deluso le aspettative fornendo una brutta prestazione soprattutto nel secondo tempo.