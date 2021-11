Panchina Manchester United, smentisce tutto: “Rumors assurdi”

Il futuro della panchina del Manchester United fa discutere non poco negli ultimi giorni. Il tecnico si tira fuori dalla corsa

Il terremoto tanto atteso è arrivato. Il Manchester United è alle porte di una nuova era, dopo l’esonero arrivato per Ole Gunnar Solskjaer.

Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato le ultime novità sulla panchina del Red Devils: in lizza Mauricio Pochettino, in caso di addio al PSG, ma non bisogna sottovalutare anche la candidatura di Zinedine Zidane. Tra i tanti nomi emersi, c’è anche quello di Julen Lopetegui. L’allenatore del Siviglia gode di un’ottima reputazione internazionale ed è stato definito tra i papabili per la pesantissima panchina dei Red Devils. In realtà, l’ultimo annuncio cambia tutto per il futuro del tecnico.

Calciomercato Manchester United, Lopetegui nega l’ipotesi

Uno in meno per la panchina dello United. Lopetegui, infatti, si chiama fuori e lo fa in maniera piuttosto netta, senza lasciare spazio a ulteriori voci. Intervenuto sull’argomento in conferenza stampa, definisce l’ipotesi con: “Rumors assurdi”. Restano, quindi, in ballo i nomi che vi abbiamo fatto negli ultimi giorni: l’intrigo è ancora tutto da sciogliere.