Rebus Zaniolo: destinazione decisa in caso di addio alla Roma

Zaniolo in panchina per tutti i 90 minuti contro il Genoa. Si torna a parlare del suo futuro: l’esito del sondaggio di Calciomercato.it

“Questa squadra non è stata costruita per giocare con questo modulo. Zaniolo potrebbe giocare nei due d’attacco, ma con più spazio rispetto a stasera. Comunque io osservo tutto e mi ha colpito che i giocatori in panchina hanno festeggiato molto i due gol: questo significa che Zaniolo è un giocatore di squadra”. Nel post-partita di Genoa-Roma, José Mourinho ha giustificato così il mancato ingresso in campo di Nicolò Zaniolo.

Un’esclusione, però, che ha fatto sicuramente rumore ed è destinata a far discutere in casa giallorossa, soprattutto alla luce della deludente prima parte di stagione del talento della Roma. E nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di calciomercato. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti la destinazione migliore per Zaniolo in caso di addio alla Roma.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato Roma, deciso il futuro di Zaniolo

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ❌Per #Zaniolo neanche un minuto in campo in #GenoaRoma. Momento delicato per il talento dell’#ASRoma:⚠️ se dovesse mai andare via da Trigoria un giorno dove dovrebbe andare secondo voi?🤔 📲VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 22, 2021

Il 35,4% dei votanti ha indicato la Juventus come la soluzione ideale per il futuro del classe 1999. Seguono Milan (24,8%) e l’ipotesi estero (24,4%). Infine, un possibile ritorno all’Inter è la destinazione meno votata con solo il 15,4%. Nicolò Zaniolo è destinato a far parlare di sé ancora a lungo, anche in sede di calciomercato.