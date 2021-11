ESCLUSIVO | Calciomercato Sassuolo, sirene Champions per Toljan

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Sassuolo. Il terzino tedesco Toljan è finito nel mirino del Siviglia per gennaio

Anche nella sessione invernale di mercato il Sassuolo sarà costretto a fronteggiare gli assalti ai suoi gioielli. Oltre ai vari Berardi, Scamacca e Raspadori, c’è un altro giocatore neroverde che potrebbe fare il salto di qualità.

Stiamo parlando del terzino destro tedesco di origini statunitensi Jeremy Toljan. Arrivato in prestito biennale dal Borussia Dortmund nell’estate del 2019, il 27enne nativo di Stoccarda è stato riscattato dal Sassuolo a luglio. Ma la sua avventura in Serie A potrebbe interrompersi già a gennaio. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, Monchi è interessato a lui per rinforzare la fascia destra del Siviglia, specie qualora dovesse arrivare il passaggio del turno in Champions League. Dal canto suo il club emiliano sarebbe restio a privarsi di Toljan a stagione in corso, a meno che non arrivare un’offerta importante da almeno 6 milioni di euro. Sull’ex Celtic, monitorato anche dal Ct Flick e in corsa per la convocazione per le amichevoli della Germania a marzo, ci sono anche alcuni club della Bundesliga.