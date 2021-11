Calciomercato, no al rinnovo: il Milan piazza il colpo a zero

Niente rinnovo con l’Arsenal. Tra le opzioni per il calciatore c’è anche il Milan, pronto a prenderlo a zero

E’ lunga la lista degli attaccanti accostati al Milan in vista della prossima stagione. Stefano Pioli, con ogni probabilità, deciderà di avere a disposizione ancora tre centravanti, come sta succedendo adesso.

Olivier Giroud è al momento l’unico sicuro di essere nella rosa 2022/2023. Ci sarà quasi certamente anche Zlatan Ibrahimovic. Il contratto dello svedese scadrà il prossimo 30 giugno ma le ultime prestazioni lo stanno spingendo verso un nuovo rinnovo.

A lasciare il Milan dovrebbe essere, invece, Pietro Pellegri, che non sta trovando spazio in questa fase ma rischia seriamente di non giocare mai. Il suo futuro appare segnato.

Nuovo attaccante

Il Milan guarda ai prossimi svincolati per rafforzare l’attacco. Uno dei nomi accostati ai rossoneri è quello di Alexandre Lacazette. Il francese è sempre più lontano dall’Arsenal e come riportano in Inghilterra non sarebbe per nulla felice del fatto che per i Gunners il suo rinnovo non sembra essere una priorità.

Secondo ‘The Sun’, l’idea dell’Arsenal, che non piace a Lacazette, sarebbe quella di prolungare di una sola stagione. Sullo sfondo e pronte a puntare sull’attaccante ci sarebbero così ben quattro squadre, Atletico, Newcastle, Marsiglia e appunto Milan.