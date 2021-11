Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Paul Pogba, il cui contratto col Manchester United è sempre in scadenza a giugno

Qualche giorno fa Mino Raiola ha riaperto al ritorno di Paul Pogba alla Juventus, tuttavia gli enormi costi dell’operazione – tra ingaggio e commissioni – mettono senz’altro i bianconeri in seconda fila rispetto ai top club stranieri.

Per il classe ’93 transalpino, che in Inghilterra percepisce circa 18 milioni di euro netti, più verosimile uno sbarco al Paris Saint-Germain (col quale Raiola vanta eccellenti rapporti) o in Spagna, al Real Madrid. Lo spagnolo ‘Don Diario’ spinge proprio per questa ‘soluzione’, elencando vantaggi e svantaggi dell’affare.

Calciomercato Juventus, Pogba al Real Madrid: vantaggi e svantaggi dell’affare

Per la fonte ispanica, quindi, Pogba viaggia verso l’approdo alle ‘Merengues’ guidate da Carlo Ancelotti. Il vantaggio per il Real è che arriverebbe a zero, commissioni escluse, uno dei migliori centrocampisti al mondo, un giocatore di enorme esperienza. Gli svantaggi, invece, sarebbero l’ingaggio – ‘Don Diario’ si mantiene basso scrivendo che Pogba andrebbe a percepire “oltre 12 milioni di euro netti” – il fatto che rischierebbe di bloccare la crescita di alcuni giovani della ‘Cantera’ e il pericolo infortuni. Nella seconda avventura in maglia ‘Red Devils’, infatti, il Campione del Mondo è stato spesso ai box per guai fisici.