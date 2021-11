Calciomercato Juventus, 83 milioni: vola in Premier

Calciomercato Juventus, i rumours che arrivano dall’Inghilterra parlano di un affare multimilionario: operazione da 83 milioni

La Juventus mette nel mirino la sessione di trasferimenti di gennaio. Importanti movimenti in vista per i bianconeri, che cercheranno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

La squadra appare poter avviare la rimonta in campionato dopo le vittorie con Fiorentina e Lazio, ma servirebbero almeno un paio di innesti per rendere la squadra davvero competitiva. Potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, per provare a finanziare la campagna in entrata. Il grande sogno sarebbe Vlahovic, per fare il posto al quale la Juventus avrebbe in programma tre addii. Ma la corsa al serbo non è affatto facile.

Calciomercato Juventus, il Newcastle irrompe su Vlahovic

Secondo quanto rilanciato dal ‘Sun’ infatti ci sarebbe in programma una nuova offensiva da parte del Newcastle. La nuova proprietà dei ‘Toons’ vuole effettuare investimenti massicci e ha bisogno di un grande attaccante per risollevarsi. L’idea sarebbe anche approfittare delle titubanze di Tottenham e Manchester City, che non è detto proveranno ad affondare il colpo già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: svolta inattesa

Per sbaragliare la concorrenza, il Newcastle vorrebbe mettere sul piatto una cifra folle, da circa 70 milioni di sterline, vale a dire 83 milioni di euro. Sebbene la dirigenza dei ‘Magpies’ sia convinta che possa bastare anche una cifra inferiore per strappare il sì della Fiorentina.