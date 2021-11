Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: svolta inattesa

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic resta nel mirino: per il bomber serbo in arrivo una svolta inattesa a breve

Si sta confermando uno dei bomber più implacabili in Serie A, e uno dei prospetti più interessanti dei prossimi anni. Dusan Vlahovic ha messo il suo marchio nella prestigiosa vittoria della Fiorentina contro il Milan, con una doppietta che ha steso la squadra di Pioli.

Del serbo, inevitabilmente, si continua a parlare in chiave calciomercato. Il giocatore non rinnoverà con il club viola il suo accordo in scadenza nel 2023 e dunque, nelle prossime sessioni, è pronta a scatenarsi l’asta per accaparrarselo. La Juventus, come raccontato da Calciomercato.it, è pronta a effettuare diverse cessioni per avere spazio di manovra per Vlahovic a gennaio. Ma c’è qualcosa che potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Juventus, quando si decide il futuro di Vlahovic

Il presidente viola Commisso, di fronte a un’offerta congrua (intorno ai 60 milioni di euro), sembrerebbe intenzionato a lasciarlo andare già a gennaio. E nei suoi piani ci sarebbe la voglia di evitare che vada alla Juventus, con diverse squadre inglesi (Tottenham e Manchester City su tutte) pronte all’assalto. Ma il rendimento del bomber e di tutta la Fiorentina induce una riflessione.

Con lui, si potrebbe puntare con decisione all’Europa. E così, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’arrivo del presidente in città previsto ai primi di dicembre potrebbe segnare un cambio di strategia. Vlahovic potrebbe restare per conquistare un traguardo che a Firenze manca ormai da diverse stagioni, per poi salutarsi a fine stagione.