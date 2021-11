Calciomercato, nuovo Skriniar: l’Inter riporta un flop in Italia

L’Inter monitora il mercato dei parametri zero e il nuovo Skriniar potrebbe nascondersi tra questi: può tornare in Serie A

In assenza di grandi fondi, per fare una campagna acquisti corposa i parametri zero possono rappresentare una grande occasione e Marotta è un maestro del genere.

La dirigenza meneghina sta monitorando con grande attenzione il mercato degli svincolati e, dopo aver già messo le mani su Onana, potrebbe tentare un nuovo colpo a zero. In particolare, l’Inter potrebbe riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A per rinforzare il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi. L’occasione, in questo caso, arriva dall’Austria.

Calciomercato Inter, idea Onguene per la difesa | Può arrivare a zero

Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, i nerazzurri avrebbero individuato in Jerome Onguene una possibile occasione di mercato. Il centrale camerunese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Salisburgo e da febbraio potrà accordarsi con un altro club. A soli 23 anni, poi, potrebbe rappresentare un vero affare per l’Inter.

Onguene, inoltre, conosce già il campionato italiano avendo giocato con il Genoa. Del suo periodo ligure non si ricordano grandi prestazioni, ma in questi anni ha acquisito quella maturità che mancava nella sua prima parentesi in Serie A. Ausilio e Marotta potrebbero affondare il colpo e riportarlo in Italia, consegnando così a Simone Inzaghi un nuovo elemento per allungare la rosa in difesa.