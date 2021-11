Calciomercato Inter, Onana è solo il primo | Caccia ai parametri zero

Onana potrebbe essere solamente il primo dei parametri zero di lusso su cui l’Inter può mettere le mani: gli altri obiettivi di Marotta

I nerazzurri nell’ultimo mercato sono riusciti a rinforzarsi nonostante le difficoltà economiche e le cessioni illustri: merito del lavoro della dirigenza, di cui Beppe Marotta rappresenta la punta di diamante.

Il lavoro della dirigenza meneghina, in ogni caso, sta andando avanti e l’obiettivo è quello di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Prima di capire quale sarà il budget a disposizione dell’Inter per fare mercato, Marotta e Ausilio puntano a dei parametri zero di lusso: Andre Onana potrebbe essere solamente il primo colpo in questo senso.

Calciomercato Inter, non solo Onana | Anche Insigne e Luiz Felipe a parametro zero

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, André Onana sarà solamente il primo colpo a parametro zero della prossima campagna acquisti dell’Inter. I nerazzurri, infatti, continuano a monitorare la situazione di Lorenzo Insigne: qualora non dovesse trovare l’accordo col Napoli per il rinnovo, l’attaccante rappresenterebbe un’occasione troppo ghiotta per Marotta e Ausilio.

La dirigenza nerazzurra, poi, guarda con crescente interesse anche alla situazione di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano andrà in scadenza il prossimo 30 giugno con la Lazio ed è un elemento molto conosciuto, e gradito, da Simone Inzaghi. Luiz Felipe rappresenterebbe un ottimo rinforzo per il pacchetto arretrato e, a parametro zero, sarebbe una grande occasione. Insomma, il mercato degli svincolati di lusso potrebbe vedere l’Inter come assoluta protagonista.