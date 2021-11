Calciomercato, Insigne più Luis Alberto: doppio colpo bianconero

Il destino di Lorenzo Insigne e Luis Alberto sul calciomercato fa discutere non poco. I due calciatori potrebbero vestirsi di bianconero

Il calciomercato, si sa, è fatto di momenti, eventi e svolte improvvise. Calciatori fondamentali per le proprie squadra, improvvisamente potrebbero non esserlo più.

O magnati, super potenze e forze economiche pronte a ribaltare il destino di un club. È quello che sta succedendo in Europa, dove le sorti di Lorenzo Insigne e Luis Alberto potrebbero intrecciarsi con quelle di un club inglese. L’esterno d’attacco è in scadenza di contratto con il Napoli a fine anno e l’accordo con i partenopei sembra sempre più distante. Con l’Inter e diverse squadre europee in agguato e oggi ne ha parlato anche Beppe Marotta. Allo stesso modo, ormai da quest’estate, Luis Alberto appare più lontano dal mondo Lazio, di cui nel recente passato era stato epicentro assoluto. Ora entrambi potrebbero dire addio alla Serie A, dopo diverse stagioni decisamente positive.

Calciomercato, Insigne e Luis Alberto: l’ipotesi Newcastle per i bookmaker

Gli scenari sul calciomercato non sono pochi, in attesa di capire il destino dei due calciatori. Da non scartare anche l’ipotesi che entrambi lascino l’Italia e i bookmaker ne sanno qualcosa. Come quotato dalla ‘Sisal’, infatti, la possibilità che Insigne arrivi al Newcastle è quotata a 16. La stessa destinazione per Luis Alberto è decisamente più probabile, data a 9. Si resta – ovviamente – solo al campo delle ipotesi, ma chissà che l’indicazione data dai bookmaker non possa trovare concretizzazione reale. La Serie A si augura di no.