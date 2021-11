Calciomercato Inter, Brozovic e Insigne: doppio annuncio di Marotta

Beppe Marotta ha parlato nel pre-partita di Inter-Napoli, sottolineando le situazioni legate al futuro di Marcelo Brozovic e Lorenzo Insigne

La partita è di quelle importanti e Beppe Marotta si è presentato ai microfoni di ‘Dazn’ per presentare i temi caldi di Inter-Napoli.

Si parte dall’importanza del big match di questa sera: “Condivido l’impressione di Inzaghi, siamo in una fase interlocutoria. Conta il risultato, ma anche la prestazione e deve essere convincente, per farci capire che dobbiamo lottare anche quest’anno per lo scudetto”. Non può mancare un pensiero sull’avversario Luciano Spalletti: “C’è una bella combinazione al Napoli, tra società, squadra e allenatore. Sono contento anche per lui, ha fatto bene anche con noi. Le cose del calcio sono fatti di cicli che nascono e finiscono”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo Skriniar: l’Inter riporta un flop in Italia

Inter-Napoli, Marotta si sbilancia sul futuro di Brozovic e Insigne

E il calciomercato resta tema caldo: “Brozovic? Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione, ma sono fiducioso. Sono quasi sicuro e spero che possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altri club che possano dargli quello che gli ha dato l’Inter, anche in considerazione di quello che l’Inter ha dato a lui. Insigne? Opportunità lo definisco in senso generale, dobbiamo cogliere le situazioni generali. Entrare nel merito non è corretto, dato che è nostro avversario, ma queste situazione vanno colte quando ci sono le condizioni giuste per farlo”.