Dal Napoli all’Inter: il big di Spalletti per rinforzare Inzaghi

Inter-Napoli, sfida importante per la classifica e non solo: nella squadra di Spalletti non mancano i calciatori che farebbero comodo ai nerazzurri

Sfida importante per la classifica quella tra Inter e Napoli. Gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la testa della classifica in solitaria, i nerazzurri di accorciare le distanze dal vertice. Ma anche fuori dal campo le strade dei due club possono incrociarsi.

Non è un segreto che Marotta sta seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda Insigne, in scadenza di contratto con i partenopei a fine stagione. Oltre al capitano, altri calciatori del Napoli potrebbero far comodo a Inzaghi. Sull’account Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto quale big sottrarreste a Spalletti se fosse nei nerazzurri. Il nome più gettonato è quello di Koulibaly che stacca di poco Osimhen. Più distanti, invece, le altre due opzioni: Zielinski e Di Lorenzo raccolgono insieme appena il 20% di preferenze.