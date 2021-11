Conferenza stampa di Mourinho alla vigilia di Genoa-Roma, il tecnico portoghese molto risentito per gli ultimi sviluppi va all’attacco

La Roma in campo a Genova, domani sera, per provare a ripartire, ma la sfida non inizia sotto i migliori auspici per i giallorossi. Mourinho perde infatti Cristante e Villar per Covid e dovrà infatti provvedere a scelte di emergenza.

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro con il Genoa. I problemi di formazione ripropongono le voci di mercato, con la Roma che come raccontato da Calciomercato.it segue Dalot, Zakaria e altri profili. La prima domanda a Mou è sulle dichiarazioni di Pinto, che ha dichiarato che al tecnico non verrà approntato un instant team. Ma il portoghese dribbla da par suo: “Passiamo alla prossima domanda”. Sui rossoblù di Shevchenko: “Ha dimostrato con l’Ucraina di avere idee e filosofia. E’ all’esordio in una panchina di club. Gli auguro tanti successi, ma dopo aver giocato contro di noi”.

Genoa-Roma, Mourinho corre ai ripari: l’anticipazione su Zaniolo

Sull’assenza di Cristante, duro sfogo: “Tutto il lavoro fatto in settimana finisce nella spazzatura. Abbiamo tanti problemi e tre terzini sinistri tutti fuori, dobbiamo cercare delle soluzioni. E’ un momento difficile, qualcuno dovrà giocare in una posizione che non è la sua”. Non manca una stoccata ai giornalisti: “Ora è una buona occasione per capire chi di voi è bravo. Le vostre fonti sono a secco, soltanto io so chi giocherà domani, non lo sanno neanche i miei collaboratori. Per voi sarà divertente cercare di capire come scenderemo in campo”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Zaniolo a rischio esclusione | La sentenza: “È una follia”

Sulla posizione di Zaniolo in seguito al problema di Cristante: “Non lo vedo in posizione da numero 6. Siete voi che avete ipotizzato la difesa a tre, ma non ho mai detto se giocheremo a tre o a quattro. Ma Nicolò non subirà l’assenza di Cristante”.