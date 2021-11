Roma, Zaniolo a rischio esclusione | La sentenza: “È una follia”

Zaniolo a rischio esclusione per Genoa-Roma: la sentenza sulla possibile decisione di Mourinho

Che succede a Zaniolo? È il grande punto interrogativo di questo periodo in casa Roma. Il talento giallorosso sta vivendo un momento piuttosto difficile e non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, durante l’allenamento di lunedì scorso, a Trigoria, Zaniolo avrebbe avuto un diverbio con José Mourinho. Cose di campo, ma una rincorsa in meno, un rimprovero in più e la risposta piccata, riferisce il quotidiano. E negli ultimi giorni si è anche parlato della possibile esclusione del fantasista contro il Genoa. Mourinho starebbe infatti pensando a Shomurodov per affiancare Abraham.

Esclusione Zaniolo, Focolari non ha dubbi: “Sarebbe una follia”

Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari si è espresso così sulla possibile esclusione di Nicolò Zaniolo: “È una follia lasciare fuori Zaniolo. Se ci sono problemi disciplinari, non entro nel merito e non discuto, ma a pallone devono giocare quelli più bravi”.

“Tra Shomurodov e Zaniolo ci sono diciotto categorie di differenza. – ha concluso Focolari – E i grandi talenti devono stare in campo, non in panchina. Se lo tieni fuori, stai sbagliando, ti puoi chiamare Mourinho, Klopp o come ti pare”.