CM.IT | Sampdoria, lunedì il giorno di Ramirez: le ultime

Si avvicina sempre di più il ritorno di Gaston Ramirez alla Sampdoria: previsto un incontro decisivo all’inizio della prossima settimana

La Sampdoria, impegnata domani sul campo della Salernitana per un match importantissimo in chiave salvezza, è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Roberto D’Aversa, confermato dal presidente Ferrero prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Svincolato dopo la scadenza del contratto con la Sampdoria il 30 giugno scorso, per Gaston Ramirez si è passati dalle parole ai fatti nel breve volgere di pochi giorni. Già vi avevamo illustrato come il nome dell’uruguaiano fosse cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini mercato blucerchiati, adesso sono stati fatti passi in avanti. Per la fumata bianca, manca ancora qualcosa, ma, come raccolto da Calciomercato.it, lunedì potrebbe essere il giorno giusto.

È, infatti, previsto un contatto lunedì prossimo, 22 novembre, tra l’entourage del trequartista, classe 1990, e i dirigenti del club presieduto da Massimo Ferrero per cercare di arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. Con Ramirez pronto a dare qualità al reparto d’attacco di D’Aversa che, in queste prime dodici giornate di campionato, ha palesato parecchie difficoltà.