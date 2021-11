CM.IT | Sampdoria, le ultime sul ritorno di Gaston Ramirez

Dopo lo svincolo dell’estate scorsa, al termine della scadenza naturale del contratto, torna d’attualità il nome di Gaston Ramirez in casa Sampdoria

Il 30 giugno scorso ha detto addio alla Sampdoria, visto che il contratto in scadenza non è stato prolungato. Adesso le strade dei blucerchiati, alla ricerca di gol e qualità, e Gaston Ramirez potrebbero di nuovo tornare ad incrociarsi.

Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato del possibile ingaggio di Ramirez, ancora svincolato, per dare maggiore fantasia all’attacco della squadra guidata da Roberto D’Aversa, che la scorsa settimana ha incassato la fiducia, vedremo fino a quando, del presidente Massimo Ferrero. La Sampdoria si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 9 punti conquistati in dodici giornate, quindici gol fatti e venticinque incassati. C’è bisogno di invertire la rotta prima possibile.

In ogni caso, per quanto riguarda Ramirez, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non è stata ancora presentata al giocatore e al suo entourage un’offerta ufficiale e concreta. Ad oggi, si tratta solo di sondaggi per capire la fattibilità della trattativa. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni su questo fronte, vi terremo aggiornati.