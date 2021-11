Juventus e Sampdoria in allarme, annuncio di Raiola sul caso Ihattaren

Arriva l’annuncio di Mino Raiola sul giovane Ihattaren, giocatore della Juventus in prestito alla Sampdoria che ha manifestato la volontà di ritirarsi dal calcio

Juventus e Sampdoria restano in allarme per Ihattaren. Il giovane talento di proprietà bianconera ma in prestito ai blucerchiati avrebbe manifestato la volontà di ritirarsi dal calcio abbandonando il club ligure. L’agente Mino Raiola, intervistato in queste ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sapete che non parlo mai dei miei giocatori, ecco perché non scrivo un libro – ha esordito a ‘Voetbal International’ – Quindi non c’è una parola su Mohamed Ihattaren da parte mia, e se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo più contatti da un po’”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ihattaren è un caso: addio Samp | È scomparso in Olanda

Calciomercato Juventus e Sampdoria, le parole di Raiola sul caso Ihattaren

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, comunicato UFFICIALE: smentita su Raiola

Anche in Olanda proseguono le ricerce e le indiscrezioni sulla ‘scomparsa’ di Ihattaren, divenuta ormai un caso. Per lo steso Raiola sarebbe un grande mistero il motivo che avrebbe spinto il giocatore alla decisione di ritirarsi. Lo stesso agente, infatti, avrebbe sottolineato come il calciatore si sia divertito molto nelle prime settimane alla Sampdoria mostrandosi felice di essere approdato in Italia.