Calciomercato Milan, comunicato UFFICIALE: smentita su Raiola

Il Milan ha diramato un comunicato ufficiale riguardo le ultime notizie di mercato che coinvolgerebbero gli assistiti di Mino Raiola

Sul campo i risultati sono sorprendenti, con un ruolino straordinario in campionato: nessuna sconfitta in dodici partite e primo posto condiviso col Napoli. Per quanto riguarda il mercato, arriva il comunicato ufficiale del Milan.

Il club meneghino ha diramato una nota informativa riguardo alle ultime notizie di mercato: in merito all’articolo pubblicato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’ dal titolo “Il Milan espelle Raiola“, AC Milan precisa che il Club mantiene rapporti professionali con tutti gli agenti, senza alcuna preclusione. Nessuna rottura con il super agente italo-olandese, che in estate ha portato Donnarumma al PSG, ma che ha a Milano ancora Alessio Romagnoli: il centrale ora starebbe trattando per il rinnovo. La volontà è quella di scongiurare un nuovo caso Calhanoglu.