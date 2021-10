È scoppiato il caso Ihattaren: il giocatore di proprietà della Juventus ha lasciato la Sampdoria e ora è irrintracciabile in Olanda

Arrivato in Italia a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, Mohamed Ihattaren è diventato un autentico oggetto misterioso. Il prestito alla Sampdoria non sta andando secondo i piani della Juventus, che ora dovrà risolvere anche il caso della sua scomparsa.

I rapporti tra i bianconeri e Mino Raiola, agente dell’olandese, sono ottimi e sono stati la base su cui costruire l’operazione flash che lo ha portato a Torino in estate. Adesso, però, anche il noto procuratore sarebbe in difficoltà a gestire il suo assistito: il caso.

Calciomercato Juventus, Ihattaren scomparso in Olanda | A gennaio si muoverà ancora

Il 12 ottobre, dopo non aver giocato nemmeno un minuto in blucerchiato, Mohamed Ihattaren ha lasciato Genova e l’Italia per tornare in Olanda: motivi familiari, questo è quello che il giocatore ha comunicato alla Sampdoria. Il problema è che adesso l’ex PSV è irrintracciabile ed il suo futuro è diventato un rebus dalla difficile risoluzione per la Juventus.

Non è scattata l’alchimia con la Samp e Ihattaren, che è un ragazzo estremamente fragile, non sta riuscendo a gestire la situazione. Roberto D’Aversa non lo ha mai avuto a disposizione, essendosi presentato in estate con quattro chili in sovrappeso. Ora l’addio a gennaio alla Sampdoria sembra essere scontato, ma anche la Juventus potrebbe decidere di separarsene in maniera definitiva. Nel frattempo, in Olanda non riescono a trovarlo nemmeno i giornalisti locali: Ihattaren è un fantasma, in campo e fuori.