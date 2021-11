Le ultime sulla panchina e la situazione alla Sampdoria di Roberto D’Aversa: la decisione del club blucerchiato dopo la sconfitta contro il Bologna

Sono ore calde per il futuro di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria dopo il nuovo tonfo interno di domenica al ‘Ferraris’ contro il Bologna di Mihajlovic.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Sampdoria, ore decisive per D’Aversa: due possibili eredi

Come raccolto da Calciomercato.it, si va per il momento verso la conferma in blucerchiato dell’ex tecnico del Parma. Dopo le valutazioni odierne del presidente Ferrero con il Ds Faggiano, la Sampdoria è propensa così a rinnovare la fiducia a D’Aversa per il prosieguo del campionato malgrado i risultati deludenti. In ogni caso, la decisione definitiva verrà presa solo nei prossimi giorni: la sensazione adesso è questa, anche se mancano conferma ufficiali.

La squadra ligure occupa il terzultimo posto in classifica e ha collezionato soltanto 4 punti nelle ultime otto gare di Serie A. In caso di ribaltone in panchina, Iachini e Giampaolo sono i profili più gettonati: per entrambi si tratterebbe di un ritorno sotto la Lanterna.