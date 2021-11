Allegri e quel sogno chiamato Brozovic: il retroscena

Marcelo Brozovic sarebbe il centrocampista perfetto per la mediana della Juventus di Massimiliano Allegri. Un sogno che difficilmente si realizzerà

Pochi giorni fa, il tanto atteso incontro tra l’entourage di Marcelo Brozovic e l‘Inter ha finalmente avuto luogo. Il club nerazzurro ha ribadito la volontà di proseguire insieme al croato.

Bisognerà chiaramente trovare la quadra sulle cifre e ci vorrà del tempo per capire se il matrimonio non si romperà ma il summit ha certificato la volontà del calciatore di dare priorità all’Inter. La voglia di andare avanti insieme è dunque reciproca ma come accade spesso potrebbero essere i soldi a fare la differenza.

Senza il rinnovo, Marcelo Brozovic non resterà di certo senza squadra. Un calciatore, a zero, con le caratteristiche del croato non può che fare gola a tantissime squadre. In questi giorni vi abbiamo parlato dell’interesse da parte di Barcellona, Atletico Madrid e Psg ma anche in Inghilterra non mancano i club, come Newcastle e Tottenham, pronti ad investire su Brozovic.

Sogno Juventus

Brozovic chiaramente farebbe la fortuna di diverse squadre, anche in Serie A. Non è un segreto che il croato sia un calciatore estremamente apprezzato da Massimiliano Allegri. Il croato permetterebbe di far fare il salto di qualità alla mediana bianconera, ormai da troppo tempo in difficoltà.

Brozovic sarebbe davvero l’uomo giusto ma ad oggi appare essere solo una suggestione, difficilmente realizzabile. Il classe 1992, come detto, ha dato priorità all’Inter ma se non dovesse arrivare il rinnovo, ci sarebbe da fare i conti con i soldi del Psg o della Premier League.