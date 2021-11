Calciomercato, addio Chelsea | Decisione presa: Ziyech in Serie A

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di alcuni big del Chelsea in uscita. Il preferito per la Serie A

Tra gennaio e la prossima estate il calciomercato internazionale potrebbe offrire occasioni importanti anche alle big di Serie A. Sono diversi i top player che per un motivo o per un altro rischiano di cambiare maglia nei prossimi mesi, rivelandosi occasioni ghiotte o estremamente dispendiose dal punto di vista economico.

Tra le squadre a rischio smantellamento da questo punto di vista c’è il Chelsea campione d’Europa, che tra calciatori in scadenza come Rudiger, ed altri in attesa di ritrovare se stessi come Werner e Ziyech, hanno diversi giocatori che potrebbero prima o poi essere ai saluti.

Calciomercato Serie A, da Ziyech a Rudiger: il preferito per le big italiane

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio agli eventuali colpi dal Chelsea alla Serie A tra gennaio e giugno. In questo senso il preferito di tifosi, per uno sbarco in Italia, è Hakim Ziyech con un netto 56%. Il marocchino è stato spesso e volentieri accostato al Milan ma bisogna registrare anche lo sprint del Barcellona. Staccato al secondo posto nelle preferenze c’è Antonio Rudiger, spesso avvicinato invece alla Juventus, mentre chiudono il quadro Pulusic e Werner.

Ecco l’esito del sondaggio pubblicato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: