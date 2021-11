Il nuovo Newcastle sulla strada di Milan e Juventus: parte l’assalto

Si accende il derby tutto inglese per un obiettivo di mercato del Milan: irrompe il Newcastle che può mandare gambe all’aria i piani rossoneri

Se c’è una zona di campo dove il Milan può migliorare le alternative in rosa quella è la trequarti. In estate è arrivata la conferma di Brahim Diaz che, assenze a parte, sta dando un ottimo contributo alla causa rossonera.

Oltre alla pista Ziyech, sul quale però c’è anche il Barcellona, come raccontato da Calciomercato.it, un altro calciatore spesso accostato alla formazione di Pioli è Isco, in scadenza di contratto con il Real Madrid e poco impiegato in questa stagione da Carlo Ancelotti. Per questo un suo addio, a gennaio o al termine del campionato, è altamente probabile e il Milan è indicato come una possibile destinazione. Del resto i rossoneri, come la Juventus, lo seguono da anni e questo potrebbe essere quello giusto per portarlo in Serie A, se non fosse per la concorrenza inglese.

Calciomercato Milan, insidia inglese per Isco

Come si legge sul ‘The Sun’, infatti, il Newcastle si è unito all’Arsenal nella lotta per Isco. I Magpies sono alla ricerca di colpi importanti per risalire la classifica e potrebbero far partire l’assalto già nel mese di gennaio. I Gunners, invece, dopo averlo a lungo inseguito in estate, quando il suo arrivo sembrava molto vicino, sono poco propensi ad acquistare già in inverno il 29enne, quando potrebbe prenderlo a zero sei mesi dopo.

Una situazione che potrebbe favorire proprio il Newcastle, sempre che lo stesso Isco non scelga di puntare su club più blasonati. E in quel caso il Milan, in lotta per lo scudetto, potrebbe essere in piena corsa.