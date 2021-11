La Juventus ci ripensa: il Milan ha un ostacolo in più sull’attaccante

L’attaccante già in estate vicino all’addio, ora il suo nome torna di moda: il Milan deve battere la concorrenza della Juventus e non solo

La voglia di andare via, per provare una nuova esperienza, l’aveva manifestata anche in estate, dovendo però rinunciare ai suoi propositi. Anche allora il Milan era tra le società interessate e a distanza di quattro mese le cose non sono cambiate. Ora però i rossoneri devono fare i conti anche con la concorrenza della Juventus che sarebbe tornata a pensare al suo acquisto.

Una sfida tra le due grandi d’Italia che vede interessate anche Torino e Fiorentina, pronte ad approfittarne se le due big dovessero tirarsi fuori. Il calciatore conteso è Domenico Berardi che in estate è stato vicino all’addio al Sassuolo. I suoi propositi di addio erano noti ma alla fine non se n’è fatto nulla. Carnevali di recente ha ribadito che in inverno non ci saranno cessioni eccellenti ma intanto il nome dell’attaccante torna a infiammare le cronache di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta per Icardi | Cambia tutto per Juventus e Milan

Calciomercato Milan, la Juventus ci prova per Berardi

Come si legge su ‘fichajes.net’, per Domenico Berardi potrebbe essere arrivata l’ora di lasciare davvero il Sassuolo. Del resto l’interesse di diversi club non manca. Il Milan lo segue da tempo e, secondo il portale spagnolo, anche la Juventus – che in passato ha corteggiato e poi lasciato andare l’attaccante – sarebbe pronta a farsi avanti, come Fiorentina e Torino, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato.

Un poker di club che deve fare i conti con la linea del Sassuolo: a gennaio nessuna cessione importante, tutto eventualmente rimandato all’estate. Potrebbe essere quella dell’addio a Berardi.