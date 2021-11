Scatto Juventus, Agnelli strappa il bomber a Marotta

La Juventus in ottica calciomercato fa uno scatto per Lorenzo Lucca del Pisa e va in pole rispetto all’Inter

La Juventus supera la concorrenza e fa passi da gigante verso Lorenzo Lucca. Il giovane bomber del Pisa, autore finora di 6 gol e 2 assist in 12 presenze di Serie B, è seguito ormai da mesi dalla dirigenza bianconera.

Già da questa estate, riporta ‘Tuttosport’, l’agente Imborgia e il Ds Claudio Chiellini avrebbero iniziato un discorso sempre più intenso con la Juventus, che ora sarebbe in pole position per acquistare Lucca a giugno.

Calciomercato Juventus, contatti con Chiellini: scatto per Lucca del Pisa

La Juventus fa quindi registrare uno scatto importante nella corsa a Lucca. Il giocatore in Italia piace a svariati club di Serie A e in particolare all’Inter di Marotta, che per ora è stata superata. Il 21enne, in attesa di conoscere il suo destino, starebbe lavorando per smussare alcuni lati del suo carattere che ne avevano frenato la crescita negli scorsi anni. La sua crescita non passerà inosservata nei prossimi mesi.