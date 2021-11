Infortunio Dybala: giornata decisiva, cosa filtra verso la Lazio

Infortunio Dybala: oggi l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema al polpaccio. Le ultime verso la Lazio

Allegri e la Juve di nuovo in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero ha accusato un problema fisico in Nazionale e rischia di saltare la trasferta dell’Olimpico, sul campo della Lazio, alla ripresa del campionato.

L’attaccante è alle prese con un affaticamento al soleo del polpaccio rimediato con l’Argentina e oggi si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Il giocatore è rientrato a Torino nella tarda serata di ieri e negli ultimi giorni non si è allenato in Nazionale.

Dybala dice di non sentire particolare dolore, ma il muscolo è delicato e lo staff medico della Juventus non vuole correre rischi e procede con la massima cautela. Oggi si saprà di più sulle sue condizioni, ma al momento la sua presenza nella gara di sabato contro la Lazio rimane in forte dubbio. Si potrebbe andare verso il forfait per non correre rischi dopo i recenti problemi fisici. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.