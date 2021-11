Che guaio per Inzaghi e l’Inter: lungo stop, torna solo nel 2022

Simone Inzaghi e l’Inter perdono un’altra pedina in vista del Napoli e delle prossime sfide. Le ultime in casa nerazzurra

L’Inter fa la conta degli infortunati dopo la parentesi della Nazionali. Inzaghi perde un pilastro come de Vrij, sicuramente out per le decisive sfide contro il Napoli in campionato e lo Shakhtar nel girone di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Incontro per la firma: svolta improvvisa in casa Inter

Inoltre, il tecnico nerazzurro incassa l’ennesimo problema fisico di Alexis Sanchez, out nell’ultima partita del Cile in Sudamerica. L’ex Manchester United è rientrato nelle scorse ore a Milano e nel primo pomeriggio si sottoporrà a nuovi accertamenti ad Appiano Gentile. Dai primi controlli svolti in patria si parla di una contrattura alla coscia destra, ma se i nuovi esami dovessero certificare che si trattasse di uno stiramento il giocatore rischierebbe uno stop di almeno un mese.

Inter, nuova tegola per Inzaghi: Sanchez rischia un lungo stop

Tempi di recupero – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – che gli farebbero saltare il tour de force che attende l’Inter prima della sosta natalizia e lo metterebbero quindi ko per il resto del 2021. Inzaghi incrocia le dita e spera di riavere Sanchez prima del 2022, anche perché il cileno si è dimostrato un’opzione preziosa per le rotazioni offensive del mister piacentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’Inter tenta il super colpo | Contatti in corso

Non desta preoccupazioni invece Lautaro Martinez: solo una contusione al ginocchio per il ‘Toro’, che oggi sosterrà un lavoro di scarico prima di tornare in gruppo già nella seduta di venerdì. Inzaghi valuterà le sue condizioni insieme agli altri nazionali tornati a scaglioni negli ultimi giorni, prima di scegliere l’undici migliore per affrontare il Napoli. Sulla via del recupero anche Dzeko, che contende una maglia da titolare in attacco a Correa a appunto Lautaro.