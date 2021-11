L’Inter sorride per tre big in vista del Napoli | Ma c’è un allarme per Inzaghi

Inzaghi sorride in vista del match contro il Napoli, in programma domenica a San Siro. Tre recuperi per il tecnico e un solo punto interrogativo

Tira un sospiro di sollievo Simone Inzaghi dopo la parentesi in Nazionale dei sudamericani. Allarme rientrato infatti per Lautaro Martinez, uscito acciaccato dal Super Clasico tra Argentina e Brasile.

Solo una contusione per il ‘Toro’, che insieme altri altri sudamericani rientrerà nelle prossime ore a Milano. Lautaro era stato costretto al cambio per una botta al ginocchio, problema che comunque non destra preoccupazioni nello staff medico dell’Inter. L’attaccante già venerdì dovrebbe allenarsi con il resto del gruppo per preparare il big match di domenica a San Siro contro il Napoli.

Inter-Napoli: sospiro di sollievo per Lautaro Martinez, Dzeko e Bastoni. Da valutare le condizioni di Sanchez

Buone nuove anche per quanto riguarda Dzeko e Bastoni, sulla via del recupero dai rispetti problemi fisici rimediati nell’ultimo derby contro il Milan. Dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni, l’ex Roma e il difensore della Nazionale oggi hanno svolto parte del lavoro insieme al resto dei compagni e saranno quindi a disposizione di Inzaghi per il Napoli.

L’unico a destare qualche preoccupazione è Alexis Sanchez, che si è infortunato alla coscia nella gara tra Cile ed Ecuador. La punta cilena domani sarà sottoposto a nuovi accertamenti ad Appiano Gentile per valutare l’entità del guaio fisico, ma la sua presenza contro il Napoli dell’ex Spalletti è al momento in dubbio.