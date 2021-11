Calciomercato Milan, l’Inter tenta il super colpo | Contatti in corso

Marotta ha preso informazioni su un attaccante tra i più importanti in Europa per rendimento e prospettive: in Francia sono sicuri

Dopo un’estate di sacrifici, ma comunque di diversi giocatori arrivati alla corte di Simone Inzaghi, l’Inter continuerà – anzi riprenderà – in qualche modo un certo tipo di percorso e di progetto. Dopo aver ceduto i due giocatori più forti, Lukaku e Hakimi, Marotta è tornato a caccia di giocatori potenzialmente importanti in grado di aprire un ciclo e magari tra qualche anno far incassare grosse cifre.

Numericamente e a livello di alternative, l’Inter è tra le squadre messe meglio in Italia, con delle lacune soltanto in difesa. Ma fino ad ora la squadra di Inzaghi regge, a gennaio difficilmente ci saranno stravolgimenti o grandi arrivi, al netto di qualche partenza secondaria da rimpiazzare. Però l’intenzione può essere quella di tornare a puntare su qualche giovane, già affermato ma non troppo. Uno di questi gioca in Francia ed è tra i più in forma di tutta Europa.

L’Inter osserva Jonathan David, ma c’è anche il PSG

Marotta dovrà gestire la rosa in modo da liberarsi di qualche peso, tecnico ed economico, facendo spazio a giocatori che possano costituire un vero e proprio patrimonio per la società nel corso degli anni. L’Inter punta a ritrovarsi un buon tesoretto in casa grazie a qualche cessione. E gli occhi sono finiti in Francia, al Lille, su Jonathan David. Classe 2000, sta tenendo a galla la sua squadra che dopo lo scudetto dell’anno scorso sta faticando parecchio. Ha già segnato 8 gol in 13 partite di campionato, più 1 in Champions e 3 con la nazionale del Canada.

Secondo ‘le10sport’, i nerazzurri avrebbero già manifestato il loro interesse per David, ma come loro anche il Newcastle e il PSG. Per Leonardo non è una priorità, ma i giocatore è sul suo taccuino e continuerà a seguirlo. Difficile che il canadese nato negli USA parta a gennaio, molto probabile che questo accada in estate, quando anche il Milan è pronto a farsi sotto, sfruttando i buoni rapporti con i francesi. Ma con un contratto in scadenza nel 2025 non sarà facile strapparlo al Lille, che ovviamente chiede cifre importanti. Così come per Renato Sanches, centrocampista accostato all’Arsenal ma soprattutto al Milan.