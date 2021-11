Altro colpo francese per il Milan: così ritorna in Serie A!

Il Milan guarda in Ligue 1. Non solo Renato Sanches: altro centrocampista nel mirino del club rossonero

Seko Fofana potrebbe far ritorno in Serie A. Il centrocampista classe 1995, trasferitosi in Ligue 1, dopo l’esperienza con la maglia dell’Udinese, sta stupendo tutti. A settembre il calciatore del Lens è stato nominato, dall’associazione dei calciatori francesi, il migliore del mese.

Un riconoscimento che fa capire quanto sia cresciuto il centrocampista di origini ivoriane. Le sue prestazione – ha realizzato anche tre gol in tredici partite di campionato – non stanno passando inosservate e molti club sono pronti a presentare un’offerta a Lens.

Interesse del Milan

La possibilità di far ritorno in Italia è concreta: il Milan, che in Francia ha messo gli occhi su Renato Sanches – come riporta FootMercato – lo starebbe continuando a seguire con molte interesse ma Fofana piace parecchio anche all’Atalanta di Gian Piero GasperiAlni.

Le caratteristiche del classe 1995 si sposano perfettamente con il campionato inglese e non è un caso che siano diverse le squadre di Premier League interessate, Newcastle su tutte. Attenzione, infine, anche all’interessamento da parte del Marsiglia.