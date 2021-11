Calciomercato Milan, operazione folle: Kessie anticipa l’addio

Svolta improvvisa per quanto riguarda il calciomercato Milan. Possibile addio anticipato di Kessie a gennaio con lo scambio

Il matrimonio tra il Milan ed il centrocampista ivoriano Franck Kessie sta volgendo al termine. La distanza tra domanda e offerta è tale che rende quasi impossibile il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ma l’ex atalantino potrebbe anticipare il suo addio alla sessione invernale di calciomercato.

Dal Manchester United al Paris Saint-Germain, ci sono tanti top club pronti ad approfittare della situazione di Kessie. Persino Inter e Juventus in Italia restano vigili. Ma attenzione al Real Madrid. Per battere la folta concorrenza, secondo il portale spagnolo ‘Diario Gol’, i blancos vorrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Milan per chiudere l’affare già a gennaio. Ancelotti ha bisogno di un mediano che faccia rifiatare i vari Kroos e Casemiro per dare l’assalto alla Liga e alla Champions League, con il Nazionale ivoriano che sarebbe un acquisto gradito. Dal canto loro i rossoneri potrebbero anche agevolare il passaggio di Kessie al Real, ma potrebbero chiedere in cambio di trasformare il prestito di Brahim Diaz in acquisto a titolo definitivo. Operazione molto difficile.