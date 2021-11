Juve, Milan e Roma per il colpo a zero: confermata anticipazione CM.IT

Juve, Milan e Roma attente al possibile colpo a parametro zero: il protagonista è sempre Mino Raiola. Confermata l’anticipazione di CM.IT

Da Kessie e Insigne a Brozovic: sono ancora diversi i big della Serie A in scadenza di contratto nel prossimo giugno che non hanno risolto il proprio futuro. Ma non solo nel nostro campionato.

Anche sul panorama internazionale, infatti, ci sono numerosi giocatori che non hanno ancora rinnovato il contratti in scadenza nei prossimi mesi. Su tutti spicca Paul Pogba, del quale è tornato a parlare ieri Mino Raiola. L’agente non ha spento i sogni dei tifosi della Juventus, e nelle prossime settimane sarà impegnato su più fronti. A partire da Romagnoli: il potente procuratore incontrerà il Milan per discutere del prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Un altro suo assistito nella stessa situazione è Noussair Mazraoui.

Calciomercato: confermata anticipazione CM.IT su Mazraoui

Come anticipato da Calciomercato.it, il terzino dell’Ajax ha manifestato l’intenzione di partire a parametro zero a fine stagione. Dopo aver rispedito al mittente la corte di club inglesi e francesi la scorsa estate, il 25enne con passaporto olandese viene monitorato anche dalle big italiane, con Juventus, Milan e Roma spettatrici interessate. Indiscrezioni confermate oggi da ‘ESPN’: Mazraoui sarebbe nel mirino delle tre big della Serie A, ma la concorrenza non manca. Anche Real Madrid, Bayern Monaco e Arsenal, infatti, avrebbero messo gli occhi sul calciatore. Il laterale marocchino è destinato a far parlare ancora di sé in sede di calciomercato.