Calciomercato Milan, torna Gazidis e sigla un rinnovo: big blindato

Calciomercato Milan, nei prossimi giorni l’ad Gazidis torna dall’America: contestualmente, verrà ufficializzato un rinnovo in rossonero

Il Milan si prepara a riabbracciare Ivan Gazidis. L’amministratore delegato rossonero, concluso il ciclo di cure a New York, sta per tornare in Italia.

Anche dagli States, il dirigente ha continuato a lavorare alacremente tenendosi in contatto con l’area tecnica del club. Ora, sta per tornare finalmente ‘sul campo’. Il ritorno a San Siro è previsto per la gara con il Sassuolo del 28 novembre. Un appuntamento simbolico e importante, prima del quale, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, verrà ufficializzato un significativo rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan, rinnovo Pioli: ci siamo, conto alla rovescia

E’ quello del tecnico Stefano Pioli. Un rinnovo sul quale, in realtà, non c’erano grossi dubbi, ma si sta per mettere tutto nero su bianco. La dirigenza attende di essere fisicamente al completo per annunciare il prolungamento dell’accordo con l’allenatore, tra i principali artefici della rinascita del Diavolo.

I termini dell’accordo sono piuttosto noti, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it: si va verso un biennale con adeguamento dello stipendio, intorno ai 3 milioni di euro più bonus a stagione. Sarà solo il primo di una serie di rinnovi che la dirigenza vuole provare a chiudere entro il 2021: i prossimi allo studio saranno quelli di Leao, Bennacer e Theo Hernandez.