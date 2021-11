Bernardeschi ora cambia squadra: con Pastorello ecco chi lo vuole

Con il cambio di procuratore, il futuro di Bernardeschi potrebbe essere lontano dalla Juventus ma ancora in Serie A. I tifosi non hanno dubbi

Futuro tutto da scrivere per Federico Bernardeschi. L’esterno della Nazionale italiana, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Juventus, oggi ha mosso un passo importante, che inevitabilmente cambierà la sua carriera.

Come raccontato, l’ex Fiorentina ha interrotto il suo rapporto con Mino Raiola, approdando alla scuderia di Federico Pastorello. La notizia sta chiaramente facendo il giro dei social: la scelta – come è possibile leggere su Twitter – è stata apprezzata da diversi fan, che pensano, inoltre, che dietro al cambio di procuratore possa seguire un cambio di maglia.

La scelta di affidarsi a Pastorello, agente tra gli alti di Lukaku, ha portato molti a pensare che nel suo futuro possa esserci l’Inter. Qualcun altro, invece, ha rilanciato l’ipotesi Milan: l’addio a Raiola, non proprio ben visto tra i sostenitori rossoneri, non può che aver fatto piacere.

Ecco alcuni tweets, con la reazione di alcuni tifosi dei due club di Milano:

Mi sbaglierò ma a me bernardeschi non dispiacerebbe alle giuste cifre. Sa giocare in tanti ruoli. Secondo me ha bisogno di cambiare ambiente.

— GaBrY (@Gabry9416) November 17, 2021