Svolta Bernardeschi: UFFICIALE la firma sul contratto

Arriva la firma di Federico Bernardeschi. L’esterno dell’Italia e della Juventus ha siglato il suo nuovo contratto. Ecco tutti i dettagli

Federico Bernardeschi lascia Mino Raiola. L’esterno della Nazionale italiana, con un contratto in scadenza con la Juventus, il prossimo 30 giugno, ha deciso di approdare nella scuderia di Federico Pastorello.

E’ stato lo stesso noto agente, sui propri canali ufficiali, a darne notizia, pubblicando la foto della firma. Foto che ha avuto subito il commento di Romelu Lukaku, altro assistito di Pastorello.

Secondo colpo

Difficile immaginare come potrà cambiare, adesso, il futuro di Bernardeschi, che di certo dovrà capire se proseguire con la maglia della Juventus o cambiare aria. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non dà molto tempo per pensarci.

Con la firma di Bernardeschi, Pastorello, in pochi giorni mette a segno, il secondo grande colpo in casa bianconera. Venerdì, infatti, era stata la volta di Arthur.