Raiola fa ‘tremare’ la Juventus: “Ne riparleremo a maggio”

Raiola non ha parlato solamente del possibile ritorno di Pogba, ma ha anche avvertito la Juventus sulla cessione: “Se ne parlerà a maggio”

Manca sempre meno al mercato di gennaio e anche i bianconeri potrebbero essere coinvolti in grandi manovre: diversi degli assistiti di Mino Raiola si possono muovere in un futuro prossimo.

Il noto agente italo-olandese ha diversi calciatori in casa Juventus e molti altri che possono rientrare nelle mire della ‘Vecchia Signora’. Nella giornata di oggi Raiola ha parlato del possibile ritorno di Pogba, ma non solo: nel futuro dell’agente potrebbero esserci ancora molteplici operazioni sull’asse torinese.

Calciomercato Juventus, Raiola su de Ligt: “Cessione? Ne riparleremo a maggio”

Mino Raiola ha parlato a margine dell’Assemblea dell’IAFA e, tra i vari argomenti, anche il futuro Matthijs de Ligt è stato trattato. Alla domanda riguardo un possibile addio alla Juventus del centrale olandese, il super agente ha rimandato al 2022: “Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre e in questo momento un’intervista così non va bene”. I bianconeri dovranno riuscire a convincere de Ligt della solidità del progetto, altrimenti la tentazione di partire verso nuovi lidi sarà forte.

Uno dei nomi più chiacchierati in ottica Juventus, per rinforzare il pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri, è quello di Alessio Romagnoli. L’ex Roma è in scadenza di contratto con il Milan e potrebbe anche essere protagonista di un trasferimento nel mercato di gennaio. Interrogato sul futuro di Romagnoli, Raiola ha preferito restare vago: “Il mercato si fa a maggio. Non lo so, lavoreremo”. Nessun riferimento al mercato invernale, quindi, rinforzando le possibilità di una permanenza in rossonero fino al termine della stagione.