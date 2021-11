Calciomercato Juventus, strappato al Milan: si chiude a 40 milioni

La Juventus valuta già per gennaio l’acquisto di Asensio dal Real Madrid; il talento è seguito anche dal Milan ma servono 40 milioni di euro

La Juventus prova ad anticipare il Milan nella corsa per Marco Asensio. Il talento classe 1996 del Real Madrid ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe vagliare l’addio ai blancos già nella prossima sessione invernale.

Massimiliano Allegri, riporta ‘elnacional.cat’, vorrebbe Asensio in rosa e starebbe costringendo la dirigenza bianconera ad anticipare le trattative con Florentino Pérez per chiudere l’operazione già a gennaio. Agnelli potrebbe dunque decidere di accontentarlo beffando così il Milan, che pure lo segue da tempo.

Calciomercato Juventus, occhi su Asensio del Real Madrid: pronta la beffa al Milan

La trattativa, aggiunge il portale, al momento sembra solo in una fase embrionale. Tuttavia, non mancano le indiscrezioni sulle possibili cifre. La Juventus sarebbe pronta a offrire 30 milioni di euro, ma per far partire Asensio il presidente Florentino Perez ne chiede almeno 50. L’operazione potrebbe dunque chiudersi, a metà strada, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Novità importanti sono attese nei prossimi mesi.