Juventus e Milan tengono d’occhio il talento del Real Madrid. Arrivano però cattive notizie per le due big italiane sul mercato

Juventus e Milan sono sempre attente alla situazione degli ‘esuberi’ di lusso in casa Real Madrid, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Balzarini: “Rottura a centrocampo”. Da Vlahovic fino a Pogba

Tra questi c’è anche Marco Asensio, che non riesce trovare continuità con la maglia dei ‘Blancos’ neanche dopo il ritorno nella capitale spagnola di Carlo Ancelotti. Sono infatti soltanto sei finora le presenze stagionali dal primo minuto – tra Liga e Champions League – del fantasista classe ’96, chiuso in attacco da Benzema, Vinicius, Rodrygo e Vazquez.

Calciomercato Juventus e Milan, pressing Liverpool per Asensio

Perciò è ipotizzabile una sua cessone il prossimo giugno, specialmente se il giocatore non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2023 con la Casa Blanca. Florentino Perez non vorrebbe perdere Asensio a parametro zero e cercherebbe di cederlo al miglior offerente senza l’accordo sul prolungamento. Juve e Milan stimano lo spagnolo e restano alla finestra, anche se il club maggiormente interessato al 25enne mancino sarebbe il Liverpool come rimbalza da Oltremanica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Juventus al Milan a gennaio: scambio deciso

‘Liverpool Echo’ riporta della corte dei ‘Reds’ per Asensio, con Klopp che già da tempo ha messo gli occhi sull’ex Espanyol e Maiorca. Il calciatore stesso sarebbe affascinato dalla Premier League e un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro potrebbe anche soddisfare il Real Madrid e dunque portare all’addio. Si fa così in salita la strada per Juve e Milan per il colpo Asensio.