Calciomercato, dalla Juventus al Milan a gennaio: scambio deciso

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Bernardeschi al Milan: scambio suggestivo

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata ad inseguire in Serie A, dove stanno dominando Napoli e Milan, al momento appaiate in testa alla classifica. I rossoneri e i bianconeri potrebbero inoltre incrociare il proprio destino anche al di fuori del rettangolo verde, riallacciando il legame dal punto di vista del calciomercato.

In questo senso un giocatore che i bianconeri potrebbero potrebbero sacrificare è Federico Bernardeschi, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2022. In questa ottica è tornato in auge proprio il nome del Milan legato a quello dell’esterno della nazionale.

Calciomercato, Bernardeschi al Milan: ecco chi in cambio alla Juventus

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa a quale calciatore del Milan eventualmente farebbe comodo alla Juventus in cambio di Bernardeschi. Con uno schiacciante 59,3% trionfa Franck Kessie, anche lui peraltro ancora a scadenza di contratto a giugno. Ben più distanti Ante Rebic e Alessio Romagnoli, altro calciatore che vedrà il proprio rapporto esaurirsi a giugno senza prolungamento.